El Salamanca RC, sin opciones ante El Salvador C

El Salamanca Rugby Club recuperó este sábado su duelo de la primera jornada ante El Salvador C. Los rojinegros no tuvieron opciones en las instalaciones de Pepe Rojo y cayeron por un claro 59-14.

Con este resultado, el conjunto de Pedro de Castro se queda en la quinta posición de la tabla con once puntos, mientras que El Salvador C escala a lo más alto de la clasificación con 23 puntos en su casillero.

La próxima jornada, el Salamanca Rugby Club recibe al Arroyo Lions en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El choque está fijado el sábado a las 17 horas.