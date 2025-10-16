El Salamanca Rugby Club se desplaza a Aranda

El sábado viaja el equipo masculino del Salamanca Rugby Club hasta Aranda de Duero, donde se enfrentará a las 16:00h al conjunto local, un equipo formado mayoritariamente por jugadores que no tienen minutos en el Aparejadores de Burgos y del equipo arandino de División de Honor B.

Tras la victoria en la jornada anterior, el equipo de Pedro de Castro ha tenido dos semanas para ir conjuntando a los jugadores, con especial énfasis en las fases estáticas, que tanto cojearon frente a Arroyo.

Enfrente, un equipo potente, con un gran nivel técnico y físico, que va a suponer un rival muy difícil, pero que servirá para medir el potencial de los salmantinos.

El mismo sábado viajan las categorías inferiores, M14, M16 y M18 a Valladolid para enfrentarse a sus homólogos de El Salvador, verdadero rival para los puestos de cabeza en sus ligas respectivas.