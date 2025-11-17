El salmantino Sergio Ramajo brilla con una destacada actuación en la Copa de España de Para & Inclusive Kickboxing

El deportista salmantino Sergio Ramajo Seisdedos, de la Escuela Élite Salamanca, logró una destacada actuación junto a su entrenador Manu García Sánchez en la Copa de España de K1, Muay Thai y Para & Inclusive Kickboxing, celebrada el pasado fin de semana en La Nucía (Alicante).

Ramajo compitió en la categoría de Para & Inclusive Kickboxing, donde demostró un alto nivel técnico y gran entrega que fue reconocido por el público y los jueces.

El salmantino obtuvo una puntuación de 9.5 por parte de los jueces. Su actuación puso de manifiesto el esfuerzo y la dedicación invertidos en su preparación, consolidándolo como uno de los deportistas más prometedores dentro de la disciplina.