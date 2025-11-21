La San Silvestre Universitaria UPSA alcanza su décima edición

El sábado 29 de noviembre tendrá lugar la décima edición de la San Silvestre Universitaria UPSA. Bajo el lema “corremos juntos por la educación”, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza la prueba con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

A partir de las cuatro de la tarde tendrán lugar las carreras infantiles (que tienen un coste de siete euros por participante) y media hora después llegará el turno de la marcha popular (con un trazado de 4,2 kilómetros). A las cinco de la tarde se dará el pistoletazo de salida de la carrera absoluta, con 6,7 km de recorrido. La carrera absoluta y la marcha popular tienen un precio de inscripción de diez euros.

La salida y la meta estarán situadas en la calle Henry Collet, junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, y el número máximo de inscritos entre todas las pruebas está cifrado en 2.000 participantes.

En la presentación de la prueba, la primera teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, ha recordado la estrecha colaboración del Ayuntamiento con la UPSA en materia deportiva, y ha definido esta carrera como “una cita que suma y une, en una ciudad que vive el deporte con pasión”.