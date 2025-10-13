El Santa Marta y el Guijuelo, a dos puntos del liderato en Tercera RFEF

El filial de Unionistas perdió en casa de la Arandina y está dos puntos por encima de la zona de descenso

Los jugadores del Santa Marta celebran un gol ante el Villaralbo | FOTO UD SANTA MARTA

La sexta jornada en el grupo octavo de la Tercera RFEF mantiene a la UD Santa Marta y al Guijuelo a tan solo dos puntos del liderato. El Palencia CF no falla y ganó por 3-2 al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa y el Palencia Cristo Atlético, segundo, venció por 0-2 a La Virgen del Camino.

Los tormesinos cuajaron un gran partido en el Alfonso San Casto y doblegaron al Villaralbo con dos tantos de Chopi y uno de Collado; mientras que el Guijuelo realizó una media hora de excelente nivel en Becerril para ganar por 1-3 con goles de Álex García, Víctor Segura y Santa.

La nota negativa fue la derrota del filial de Unionistas. Los de Gabri de Aller se adelantaron a los diez minutos con un gol de Sergio Astudillo, pero la Arandina volteó el choque en la segunda mitad y se lo llevó con el 2-1 definitivo.

