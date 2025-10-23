El Santa Marta ocupa el puesto de ascenso a División de Honor
El conjunto dirigido por Alejo Gil ha sumado cinco triunfos en los seis partidos disputados en Liga Nacional
La Unión Deportiva Santa Marta ocupa el puesto de ascenso a División de Honor. El equipo juvenil tormesino ha comenzado con quince puntos de dieciocho posibles y aventaja en dos a La Amistad.
Los de Alejo Gil se impusieron por 3-0 al Victoria en el San Casto en la última jornada con goles Marcos Hernández, Daniel Álvarez y Jesús Rueda.
La próxima jornada, el equipo tormesino defenderá el liderato en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El Santa Marta se verá las caras el domingo, a las 13 horas, ante el Numancia de Soria.
