El Santa Marta ocupa el puesto de ascenso a División de Honor

La Unión Deportiva Santa Marta ocupa el puesto de ascenso a División de Honor. El equipo juvenil tormesino ha comenzado con quince puntos de dieciocho posibles y aventaja en dos a La Amistad.

Los de Alejo Gil se impusieron por 3-0 al Victoria en el San Casto en la última jornada con goles Marcos Hernández, Daniel Álvarez y Jesús Rueda.

La próxima jornada, el equipo tormesino defenderá el liderato en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El Santa Marta se verá las caras el domingo, a las 13 horas, ante el Numancia de Soria.