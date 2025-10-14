Santolino acaba en octava posición en la primera etapa del Rally du Maroc

El piloto Lorenzo Santolino ha arrancado el Rally du Maroc con una jornada de sensaciones contrapuestas en la primera etapa, de 300 kilómetros cronometrados entre Fez y Erfoud. Pese a terminar octavo en la especial y ocupar la misma posición en la general, el salmantino tuvo que superar la desventaja de salir en los puestos delanteros, abriendo pista, y un corte en el neumático trasero en la parte final.

La clave de la jornada estuvo en el orden de salida. Tras la prólogo, los mejores tiempos optaron estratégicamente por salir atrás, evitando abrir pista y sortear el polvo. Sin embargo, Santolino, que partió cuarto, alcanzó pronto a los dos primeros (Svitko y Cornejo), lo que le obligó a rodar casi en cabeza y con la exigencia de afinar la navegación en un terreno que el piloto describió como muy "dakariano".

"Desde que me he puesto segundo de la etapa, casi no se veía trazas y tenía que ir muy concentrado en la navegación", explicó Santolino, quien valoró positivamente esta experiencia. "Llevaba desde el Dakar pasado sin abrir pista y con esta navegación de desierto, he perdido algo de tiempo que si hubiera rodado detrás, pero lo importante ahora es encontrar el ritmo, la velocidad con la navegación", aseguró.

A sus dificultades se sumó un error inicial: "Especial con muchísimas piedras los primeros kilómetros, no me encontraba nada a gusto. Además, he intentado hacer un corte en una zona con muchas horquillas, he subido una ladera pero estaba fatal, me han faltado 5 metros y por intentar ganar unos segundos he perdido 2 minutos”, comentó el piloto de Sherco.

Posteriormente, la etapa mejoró: "A partir de ahí, todo ha ido mejorando al dejar la zona de montaña, hemos entrado en terreno más abierto y más rápido", concluyó.

El mejor tiempo del día fue para el australiano Daniel Sanders (KTM), que aventajó en 1 minuto y 24 segundos al español Canet (KTM) y en algo más de cuatro minutos al sudafricano Branch (Hero). Santolino finalizó a poco más de 11 minutos, pero logró salvar mejor la jornada que otros rivales de cabeza.

Este martes se disputa la segunda etapa, la primera de las cuatro jornadas en bucle con salida y llegada en Erfoud, con 307 kilómetros de especial cronometrada.