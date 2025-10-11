Santolino disputa en Marruecos la última carrera antes del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) disputa durante la próxima semana el Rally du Maroc, del Campeonato del Mundo y última prueba antes del Dakar. Organizada por los mismos responsables de la carrera en Arabia Saudí, es el tradicional ensayo general de cara al gran objetivo de la temporada, ya dentro del año 2026. El salmantino, que buena parte de la temporada hace su preparación en Marruecos, llega a esta cita tras el buen sabor de boca conseguido en Portugal.

La carrera consta de una prólogo este día 12 de octubre y cinco etapas hasta el viernes. La prólogo son 18 kilómetros cronometrados en Fez que determinarán el orden de salida, los mejores tiempos podrán elegir la estrategia que prefieran. La primera etapa parte de Fez y termina en Erfoud y es una maratoniana jornada de 780 kilómetros con 300 de especial y el resto de enlaces.

Las cuatro etapas restantes son sendos bucles con salida y llegada en Erfoud, pero recorridos y kilometrajes diferentes, todos en torno a los 300 kilómetros cronometrados al día salvo en el último, que son 200 más una power stage de 22 que puede decidir el resultado final; es un esprint final que se prueba en Marruecos este año y que será habitual en el Mundial el año que viene. En total, más de 2.200 kilómetros de los que 1.500 son cronometrados, con distancias similares a las que los pilotos se van a encontrar en el Dakar.

Santolino lleva varios días en Marruecos donde ya ha podido hacer las jornadas de pruebas. El salmantino es uno de los pilotos RallyGP inscritos, aunque en realidad prácticamente no falta ninguno de los aspirantes al Dakar. La lista la encabeza el australiano Sanders (KTM), vigente ganador y reciente campeón del mundo tras ganar en Portugal; podría cerrar el año ganando las cinco carreras mundialistas si lo hace en Marruecos.

Le acompaña Luciano Benavides con la otra KTM; los cuatro pilotos de Honda, Van Beveren, el español Schareina, Howes y Brabec; Branch y Cornejo con Hero; y Santolino con la Sherco, junto con su compañero el sudafricano Cox, que en esta carrera estará en la máxima categoría. A todos ellos hay que sumar a Canet (KTM), Ebster (Hero) o Docherty (KTM) que compiten en Rally2 pero que se meten habitualmente entre los mejores.

El objetivo para Santolino es seguir cogiendo ritmo de competición en la línea de Portugal. Allí le costó aclimatarse a la competición, pero fue de menos a más y acabó siendo muy competitivo hasta el último día, coronando su participación con una buena séptima plaza. En Marruecos el terreno es diferente, más desértico y duro, con mucha más navegación y mucho más parecida a la del Dakar que en la carrera portuguesa, que era más sencilla.