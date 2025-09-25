Santolino inicia el mini Dakar del Rally de Portugal

Lorenzo Santolino (Sherco) ha arrancado este miércoles su participación el Rally de Portugal, nueva carrera del Mundial de carreras desérticas, que se celebran entre España y el país vecino y que va a reunir a buena parte de los aspirantes al próximo Dakar, tanto en motos como en coches. El salmantino ha empezado con sensaciones discretas en su regreso a la competición tras ganar la Baja España a comienzos del verano y como parte de su preparaicón para volver a Arabia Saudí en enero.

La carrera constará de cinco etapas hasta el domingo, además de la prólogo celebrada este martes para decidir el orden de salida a pista a la primera etapa en línea, celebrada en Grândola y de 425 kilómetros, con más de 300 de especial en dos sectores. La carrera tiene más de 2.400 kilómetros totales, con más de 1.300 cronometrados, con lo que es un aperitivo tipo Dakar en cinco etapas, de largo recorrido, y con casi todos los grandes. La carrera ha crecido, ha aumentado un 40% su distancia y ha atraído a una gran concurrencia al calor de su vitola de prueba del Mundial.

A la prueba portuguesa han llegado el actual campeón del Dakar, Sanders (KTM) acompañado por el español Canet; el equipo Honda con el español Schareina, Howes y Van Beveren; el vigente campeón del mundo Ross Branch (Hero); y el equipo Sherco con Santolino.

El salmantino ha pagado algo la inactividad, pero se ha puesto en ritmo pronto, evitando la caída de hace un año en la que sufrió un fuerte golpe en una zona de pinares. El problema ha sido el neumático elegido por Santolino y otros pilotos punteros, un modelo más blando que el del Dakar, que se ha deteriorado mucho. El ganador del día, Sanders (KTM), con Van Beveren y Schareina a algo más de un minuto; el quinto, Benavides, a más de 4 minutos y Santolino a más de siete, a un paso de los diez primeros, pero penalizado con un minuto.

“La especial me ha costado un poco al principio, bastante sinuosa con muchas notas seguidas, la navegación no es complicada porque vamos con pistas, pero con muchas zonas de radar y peligros que se acumulaban. A partir del 80 he ido rodando mejor y me llegado cerca de los de delante en la neutralización”, ha comentado.

“En la segunda parte ha habido mucho polvo, en una zona de pinar donde el año pasado me caí, no me he podido acercar suficiente como para adelantarles y he perdido tiempo, pero iba rodando bien. Al final me dejo un poco de tiempo, pero así son las carreras”, ha comentado.

Este jueves, segunda y maratoniana etapa de 655 kilómetros, con inicio en Portugal y final pasando ya a España, en Cáceres. Más de 400 kilómetros de especial divididos en tres sectores y con enlaces por carretera entre medias.