Santolino logra su mejor etapa alcanzando el sexto puesto en Marruecos y ascendiendo al séptimo lugar de la clasificación general

Lorenzo Santolino (Sherco) ha firmado su actuación más destacada hasta la fecha en el Rally de Marruecos, culminando la tercera etapa con su mejor clasificación parcial y escalando una posición crucial en la clasificación general. La jornada, un bucle de más de 300 kilómetros cronometrados sin apenas enlaces, ha servido al salmantino para confirmar su buen momento.

El trazado de este martes, el segundo de los cuatro bucles en Erfoud, presentó un recorrido técnico y exigente: un 40% de dunas en el famoso Erg Chebi, otro 40% de pistas arenosas y el resto tipo montaña. Santolino, que partía en octavo lugar con algunos ajustes en su moto, se sintió especialmente cómodo en las dunas. El terreno, que normalmente le supone un desafío, hoy le benefició al estar la arena más dura por la mañana temprano, facilitando el avance.

El piloto de Sherco se mantuvo en un fuerte pulso a distancia con sus rivales directos, logrando una sexta posición en la etapa. Santolino se ha beneficiado de la avería de Branch (Hero) y ha conseguido recortar casi tres minutos a Docherty (KTM).

"Un día duro de nuevo, más de 300 kilómetros, pero sin enlaces. Bastante rápido el inicio hasta llegar a las dunas, siempre con cambios de ritmo en la navegación, hay que estar atento y me está gustando mucho", comentó Santolino al finalizar. Sobre la moto, destacó que "los cambios que hemos hecho ayer han funcionado" y se sintió "casi todo el rato bien con la navegación".

En la punta de la carrera, la etapa fue dominada por una exhibición de Schareina (Honda), que abrió pista todo el día, llevándose bonificaciones y superando por solo cinco segundos en línea de meta al líder de la general, el australiano Sanders (GasGas).

Tras esta brillante actuación, Santolino asciende al séptimo puesto de la clasificación general, superando a Docherty y beneficiándose de los problemas de Branch. El salmantino se sitúa ahora en un segundo grupo perseguidor, a solo seis minutos del Top Five, un objetivo que representaría un "gran resultado".

La general sigue comandada por Sanders, aunque ahora con solo 38 segundos de ventaja sobre Schareina.

El rally continúa este jueves con la cuarta etapa, que constará de 283 kilómetros de especial y 95 de enlace, en la tercera jornada disputada en bucles con salida y llegada en Erfoud, donde se espera de nuevo un predominio de dunas y pistas de arena.