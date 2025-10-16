Santolino prueba lo mejor y lo peor en Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido un día de contrastes en el Rally du Maroc, en el que llegó a marcar el mejor tiempo a comienzo de la jornada y ha navegado a buen ritmo, pero ha cometido dos errores al buscar dos pistas que le han costado muchos minutos perdidos este jueves y un puesto en la general, en la que se ha descolgado un poco.

Este jueves se disputaba la cuarta etapa en línea del rally, el tercero de los cuatro bucles que se van a hacer en Erfoud, más de 280 kilómetros cronometrados y un enlace de casi otros cien. Hoy los participantes se enfrentaban a un recorrido con menos dunas, un tercio del kilometraje, con algunas pistas de piedras y un terreno de tierra en la zona de Ourzazate, muy conocida de las carreras desérticas, y muy similar al que se encontrarán en el Dakar en Arabia.

El salmantino daba la sorpresa en un gran arranque y pasadas las nueve de la mañana marcaba el mejor tiempo en el primero punto kilométrico del día. Santolino aprovechaba que salía bastante por detrás del ganador del día antes, Schareina, que abría pista y que había marcado el mejor tiempo en el kilómetro 22 hasta que llegó el salmantino. A partir de ahí, empezaban los problemas.

La jornada era muy compleja en navegación, con un roadbook difícil y muchas trazas en la pista por el paso de los pilotos y en un punto no especialmente complicado se ha equivocado de pista. Allí se ha juntado con el español Canet y han llegado al kilómetro 150 donde Santolino ha repetido error.

Estos dos fallos puntuales en 300 kilómetros le han retrasado al puesto 15 de la etapa a más de 16 minutos del ganador, Cornejo (Hero) que se ha impuesto por 1.31 a Schereina (Honda) que abría pista y se ha llevado las bonificaciones. Eso le ha permitido adelantar a Sanders, que hoy ha perdido casi cuatro minutos, y colocarse nuevo líder de la general a falta de la última etapa; Santolino es séptimo en la provisional. El triunfo final se lo jugarán Schareina y Sanders este viernes, con minuto y medio de ventaja para el español.

“Un día bueno y malo al mismo tiempo, me he encontrado bastante bien de ritmo durante toda la etapa, sobretodo los primeros 150 kilómetros, navegación complicada en algunos puntos que he resuelto bien salvo en dos sitios. Ha sido en dos notas simples, en puntos que no eran difíciles de abrir, he tomado la pista que no era la correcta y en vez de volver atrás he intentado recortar para no perder mucho tiempo. Me he dejado 5-6 minutos cada vez. Cuando me he perdido la primera vez y estaba buscando, ha llegado Canet, hemos ido juntos y hemos llegado al kilómetro 150 que me he vuelto a perder. Al margen de estos dos errores, me he encontrado bien navegando, me ha gustado el recorrido. Una lástima, a ver si no me vuelve a pasar y aprendo de este error y consigo mejorarlo de cara al Dakar”, ha explicado Santolino.

Este viernes, quinta etapa, 216 kilómetros de especial y 95 de enlace de nuevo con llegada a Erfoud y la victoria final en juego.