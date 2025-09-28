Santolino termina a ritmo de Mundial y con grandes sensaciones

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado con las mejores sensaciones el Rally de Portugal 2025, una prueba muy en la línea de lo que espera el próximo Dakar en cuanto a kilometraje, con etapas de 500 kilómetros y muchas horas sobre la moto en las que el salmantino ha ido de menos a más, encontrándose mejor cada día y con un séptimo puesto final que sabe muy bien en una prueba del Mundial. La victoria final, para el australiano Sanders (KTM) que completa un año fabuloso con la victoria en el Dakar y la clasificación final del Mundial de rallyes.

El Rally de Portugal es un mini Dakar en toda regla. La carrera tiene más de 2.400 kilómetros totales, con más de 1.300 cronometrados, con lo que es un aperitivo en cinco etapas, de largo recorrido, y con casi todos los grandes. La carrera ha crecido, ha aumentado un 40% su distancia y ha atraído a una gran concurrencia al calor de su vitola de prueba del Mundial. Allí se ha dado cita buena parte de los mejores pilotos de carreras desérticas del mundo, la plana mayor del próximo Dakar, y con el paso de los días el salmantino se ha ido encontrando mejor.

El salmantino llegaba a la última etapa con algunas opciones de colocarse en el top5 tras haberle restado tiempo el día antes a Canet (KTM) y Howes (Honda), con los que ha estado peleando estos días. Un buen indicativo con casi todos los 'gallos' del Dakar en la carrera, aunque Van Beveren y Branch tuvieron que abandonar por sendas caídas.

La etapa, un bucle en Lisboa, no daba para mucho y las diferencias han sido mínimas. La etapa la ha ganado Sanders que completa una semana fantástica en la que no sólo gana la general, sino que se ha anotado varias etapas. En el primer punto de kilometraje ya se vio que Canet iba a estar por delante aprovechando su velocidad, pero Santolino le metió algunos segundos a Howes; todos, pilotos oficiales de sus marcas. El salmantino, que se ha divertido mucho con el terreno, hoy más blando y con menos polvo, ha acabado décimo en un día de muy pocas diferencias y séptimo en la general, en la línea con los tiempos de los cinco mejores. La etapa de hoy para Benavides (KTM) con sólo diez segundo sobre Sanders y general destacada para el australiano sobre Schareina (Honda).

“Un día corto, pero lo he pasado muy bien, llovió un poco por la noche y ha quedado un terreno perfecto, con más agarre, que permitía atacar más y lo he aprovechado”, ha comentado sobre la última etapa. “Acabamos con muy buenas sensaciones la carrera, llevaba tiempo sin competir y sin venir a una prueba del Mundial y me ha venido muy bien para empezar a coger ritmo. Los primeros días no me encontraba del todo fino para hacer pilotaje y lectura de instrumentos, pero me he ido encontrando mejor, me he divertido que es importante para que salgan los resultados. En diez días estaremos de vuelta en el Mundial en Marruecos”, ha comentado.

A partir de ahora, Santolino mira ya a la próxima cita del Mundial, el Rally de Marruecos, último test antes del Dakar en enero que volverá a celebrarse en Arabia Saudí. Antes de la carrera marroquí, el salmantino espera hacer alguna otra estancia en tierras africanas para seguir la puesta a punto de su moto y la preparación física para la gran carrera de la temporada.