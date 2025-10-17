Santolino termina sexto en Marruecos y ya mira al Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado su participación en el rally du Maroc, la última competición antes del Dakar, con buenas sensaciones y ritmo, un séptimo puesto en la general que lo refrenda y varias buenas etapas en una prueba en la que ha estado casi todos los grandes favoritos para la carrera más importante del año en Arabia. El salmantino ha aprovechado la cita para sumar kilómetros, hacer algunos ajustes en su moto y ganar ritmo de competición en un terreno muy similar al del próximo Dakar, con navegación y kilometrajes a ese nivel.

Este viernes se disputaba la quinta etapa en línea del rally, el cuarto de los cuatro bucles que se van a hacer en Erfoud, la más corta de todas con unos 200 kilómetros, pero en la línea de los últimos días. Muchas pistas rápidas y rotas y un cordón de dunas al final de la jornada. El día iba a resolver la victoria final y Santolino lo tenía fácil para conservar una buena posición en la general. El salmantino partía en el puesto 15 tras los dos errores de navegación del jueves, que no se han repetido, y eso le ha costado algo de tiempo al principio, pero ha ido de menos a más y ha acabado sexto, igualando su mejor parcial de todo el rally.

Por delante, Schareina (Honda) y Sanders (KTM) se jugaban la victoria final con un margen de dos minutos y medio para el español, una distancia que no le aseguraba nada frente al australiano, vigente ganador del Dakar y del Mundial. Sin embargo, el valenciano de Honda ha ganado por todo lo alto, imponiéndose en la última etapa con algo más de 40 segundos de ventaja sobre el ganador de todos los rallyes de este año, un buen aviso para el próximo Dakar. Santolino, sexto este viernes, ha terminado séptimo y es uno de los tres españoles entre los diez primeros. Sin la quinta etapa, en la que perdió mucho tiempo al equivocarse al coger dos rumbos, habría estado luchand por el quinto lugar final. Una buena carga de moral para el próximo Dakar que se disputa en enero, para el que todavía quedan días de preparación.

“Quinta etapa, más corta, pero muy completa. Pistas bastante rápidas y rotas, con muchos peligros nivel '2'. Desde el principio he tenido un problema con el altavoz que avisa de que validamos un waypoint o de los peligros, pero al no funcionar bien no iba confiado, porque te avisa con 300 metros de anterioridad y he ido más tranquilo. No te permitía apretar el terreno. He rodado todo el día solo hasta que he alcanzado a mi compañero Bradley Cox, iba en su polvo y le he pasado a falta de 50 kilómetros, me he puesto delante y hemos ido juntos. Ha sido un buen día, sin tomar riesgos estamos en un buen ritmo, contento de cómo ha ido la semana. A partir de ahí a preparar entrenamientos físicos, el siguiente estage de moto que será en noviembre para seguir con la preparación y luego el Dakar”, asegura Lorenzo Santolino.