Sergio Nicolás, Pablo López y Borja Gutiérrez renueva con el BM Salamanca

El Balonmano Salamanca ya trabaja para llegar de la mejor forma posible al debut liguero en Primera Nacional. El equipo charro es uno de los clubes asentados en la categoría y volverá a buscar la puntuación necesaria para lograr la permanencia de forma holgada.

Los ‘hombres de negro’ han renovado a tres jugadores más: Sergio Nicolás, Pablo López y Borja Gutiérrez. Por lo tanto, Martín Rechimón sigue aumentando el número de jugadores en su plantilla.

Además, el club también realizó su Asamblea General Ordinaria de Socios durante la tarde del lunes.