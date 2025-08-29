Spreafico, la primera italiana de la historia de Avenida: “Estoy muy feliz y emocionada”

Laura Spreafico es la primera jugadora italiana de la historia de Perfumerías Avenida. El presidente Jorge Recio reconoció que quisieron a la jugadora la campaña anterior, pero llegaron tarde. Por lo tanto, este año adelantó el proceso para que firmase por Avenida.

Primeras palabras como perfumera. “Estoy muy feliz y emocionada de estar aquí y poder jugar por este club histórico. Y también por jugar un año más con Anna. Avenida tiene una mentalidad ganadora”.

La figura de Anna Montañana. “Mi filosofía es la misma que la de Anna. Me gusta trabajar día a día. Pienso que podría ser una ventaja”.

¿Qué le vas a aportar al equipo? “Puedo aportar mi experiencia y mentalidad. Y más allá de mis habilidades, puedo ayudar a las chicas jóvenes. En los últimos años he sido la más mayor de las compañeras y es un reto que me gusta”.

La Marea Azul. “Recuerdo de los fans en la Copa de la Reina y había muchos y muy ruidosos. Estoy deseando jugar para ellos”.