Tablas en el derbi entre el Guijuelo y la UD Santa Marta

El derbi charro de Tercera RFEF entre el Guijuelo y el Santa Marta acabó con empate a uno. El choque, de buen nivel, tuvo ocasiones para ambos equipos y un final eléctrico.

Los locales saltaron con Johan Guzmán en meta; Boigues, Florez, Jose Ruiz y Aleix Ruiz en defensa; Keita y Cristóbal en el doble pivote; y con Alberto Martín, Segura y Rober por detrás de Álex García.

La UD Santa Marta arrancó con Saldaña bajo palos; Diego Alonso, Villardón, Antonio David y Razvan en defensa; Cascón, Santos y Alonso en la medular; y Tariku, Gabi y Coque como jugadores más adelantados.

La primera parte tuvo ritmo y acercamientos. El más claro para los visitantes llegó en el minuto 31 con un potente disparo de Gabi al larguero y el Guijuelo reaccionó con un mano a mano entre Segura y Saldaña, en el que salió ganador el meta tormesino.

A los once minutos de la reanudación, un cabezazo de Rober estaba a punto de adelantar al Guijuelo. Dani Romo olía sangre y metía a Mesfin por Boigues en los chacineros; mientras que Mario Sánchez contrarrestaba con la entrada de Chopi y Richardson.

Los chacineros se adelantaron en el minuto 74. Alberto Martín fue el más listo para recoger un rechace de Saldaña, manda la pelota a la red en el área pequeña y pone al Guijuelo 1-0 en el tanteador.

Los minutos finales fueron eléctricos. Una cabalgada de Richardson por la izquierda, en el minuto 89, significó el empate a uno de la UD Santa Marta. El Guijuelo tuvo su oportunidad para ganar en el descuento, pero el disparo de Álex García no entró y los dos equipos repartieron puntos en un divertido duelo.