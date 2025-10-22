Teresa Moríñigo, subcampeona del FIP Bronze de Sofía

Teresa Moríñigo logró la plata en el FIP Bronze de Sofía. La jugadora salmantina, junto con su compañera Arriola Cerrejón, cayeron en la final del torneo búlgaro.

La final aglutinó a las parejas 2 y 3 del torneo y fueron Ferrán Díaz y Molinilla Paniagua se llevó el triunfo con un resultado de 6/4 y 7/5.

“Nos quedamos a un pasito del título tras una final donde las rivales fueron mejores en los momentos importantes”, expresaba la jugadora salmantina al término del torneo en Bulgaria.