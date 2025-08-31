Test positivos para el BM Salamanca y el Salamanca FS

Dos de los equipos de nuestra provincia, el Balonmano Salamanca y el Salamanca Fútbol Sala, aprovecharon la tarde del sábado para jugar partidos amistosos.

El conjunto de Chema Sánchez venció por 4-5 al San Cristóbal a domicilio. Al descanso, los charros ganaban por 0-2 con goles de Moreiro y Cristian Bernal. En la segunda parte, el duelo se ajustó, pero el Salamanca FS logró hacerse con la victoria.

El Balonmano Salamanca, por su parte, jugó un triangular ante el BM Viana y el Atlético Valladolid. Los de Martín Rechimón perdieron ante el equipo local por 16-13 y ganaron al equipo vallisoletano por 17-18.