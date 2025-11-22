Triunfo del Salamanca CF UDS B y empate del Béjar Industrial en la Regional de Aficionados

La jornada de la Regional de Aficionados se divide en dos para los equipos charros. Este sábado saltaron al verde el filial del Salamanca CF UDS y el Béjar Industrial.

El conjunto de Óscar Albo goleó por 6-1 al Benavente en Las Pistas con un doblete de Lázaro y goles de Asier, Alejandro, Ronni y Hugo. El Béjar Industrial, por su parte, sumó un punto en su visita al campo de La Cistérniga tras empatar sin goles.

Este domingo se jugarán los otros dos partidos con representante salmantino. A las cuatro de la tarde, el Helmántico peleará por los tres puntos en La Bañeza; y media hora después, el Ciudad Rodrigo se mide al Laguna en el Municipal Francisco Mateos.