La UD Santa Marta da un paso adelante para erradicar los incidentes en el fútbol base

La Unión Deportiva Santa Marta ha anunciado la creación de un departamento disciplinar para erradicar incidentes en los camos de fútbol base. La iniciativa, dirigida por Paco García, surge a raíz de episidios vividos durante la temporada pasada.

Y en la UD Santa Marta lo tienen claro, el club sancionarán a padres y entrenadores que provoquen comportamientos antideportivos y refuerza su apuesta por los valores educativos y de respeto.

"En caso de producirse un nuevo incidente, el departamento valorará la situación junto con la directiva y será la persona responsable de la conducta sancionada la que se haga cargo de la sanción correspondiente. Esta medida se aplicará igualmente a entrenadores y formadores, que también deberán responder ante actitudes inadecuadas", indican desde el club tormesino.