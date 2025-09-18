La UD Santa Marta da un paso adelante para erradicar los incidentes en el fútbol base
El club tormesino ha creado un departamento disciplinar y sancionará a padres y entrenadores que provoquen comportamientos antideportivos y refuerza su apuesta por los valores educativos y de respeto
La Unión Deportiva Santa Marta ha anunciado la creación de un departamento disciplinar para erradicar incidentes en los camos de fútbol base. La iniciativa, dirigida por Paco García, surge a raíz de episidios vividos durante la temporada pasada.
Y en la UD Santa Marta lo tienen claro, el club sancionarán a padres y entrenadores que provoquen comportamientos antideportivos y refuerza su apuesta por los valores educativos y de respeto.
"En caso de producirse un nuevo incidente, el departamento valorará la situación junto con la directiva y será la persona responsable de la conducta sancionada la que se haga cargo de la sanción correspondiente. Esta medida se aplicará igualmente a entrenadores y formadores, que también deberán responder ante actitudes inadecuadas", indican desde el club tormesino.
