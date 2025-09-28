La UD Santa Marta y el Guijuelo se colocan en la zona de privilegio de Tercera RFEF
Los dos equipos charros marchan en tercer y cuarto lugar con ocho puntos. Unionistas B, decimocuarto
El arranque de competición en el grupo octavo de la Tercera RFEF deja a dos equipos salmantinos en los puestos de privilegio. La Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo con tercer y cuarto clasificado, respectivamente, con ocho puntos en su casillero.
El filial de Unionistas, por su parte, todavía no ha ganado y lleva tres empates en cuatro partidos. Los de Gabri de Aller son decimocuartos con tres puntos y aventajan en uno de la zona de descenso.
La próxima jornada, el Guijuelo y Unionistas B actuarán como locales ante la Arandina y el Atlético Bembibre, respectivamente, y la UD Santa Marta se medirá a domicilio al Colegios Diocesanos.
