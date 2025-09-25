La UD Santa Marta y el Guijuelo, con representación en el combinado UEFA de Castilla y León
Alonso García, Santos, Collado, Cascón, Alberto Martín y Boigues han sido citados para el primer entrenamiento el miércoles 1 de octubre
El próximo miércoles 1 de octubre se celebrará el primer entrenamiento de la temporada de la Selección de Castilla y León UEFA. La primera ronda de la competición se disputará del 28 al 30 de noviembre y Alfredo Santaelena se estrenará como nuevo seleccionador.
El técnico ha seleccionado para el primer entrenamiento a varios jugadores del Guijuelo y de la Unión Deportiva Santa Marta. Por parte chacinera acudirán Boigues y Alberto Martín y por parte tormesina, los citados son Alonso García, Santos, Cascón y Collado.
