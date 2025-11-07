La UD Santa Marta, el Guijuelo y Unionistas B preparan la décima jornada en Tercera RFEF

El grupo octavo de la Tercera RFEF afronta este fin de semana su décima jornada. El Guijuelo y la UD Santa Marta inician la fecha en puestos de playoff y el filial de Unionistas tendrá que sumar para no acabar en puestos de descenso.

El primero en saltar al césped será el Guijuelo. Los de Dani Romo visitan al filial de la Cultural Leonesa el sábado a las cuatro de la tarde. “Es cierto que estos dos últimos partidos esperábamos otros resultados, pero el juego está ahí y somos dominadores. Tenemos oportunidades. En el fútbol se trata de hacer goles. Ofensiva y defensivamente no hemos sido contundentes en área en estas dos jornadas”, explica Kike López.

Media hora después llegará el turno de la UD Santa Marta y el filial de Unionistas. Los tormesinos reciben en el Alfonso San Casto al Atlético Mansillés, con homenaje previo a Teo Abajo, y los de Gabri de Aller tienen un duelo directo por evitar la parte baja en Mojados.