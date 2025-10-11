La UD Santa Marta se gusta ante el Villaralbo

Los jugadores del Santa Marta celebran un gol en el Villaralbo

La Unión Deportiva Santa Marta ganó 3-0 en el Alfonso San Casto al Villaralbo. El equipo dirigido por Mario Sánchez cuajó un gran partido y mereció la victoria de inicio a fin.

El duelo no se desniveló hasta la media hora cuando Chopi marcó un gol olímpico. Una más del ‘8’ local que sacó la varita a pasear en el Alfonso San Casto.

En la segunda mitad, Saldaña apareció para evitar el 1-1 y Chopi, otra vez hizo el 2-0 con un potente chut desde treinta metros. La victoria la redondeó Collado, con el 3-0 definitivo.