La UD Santa Marta se vuelve de vacío de Tordesillas

El Santa Marta se vuelve de vacío de Tordesillas. Los de Mario Sánchez se quedaron sin premio debido al 2-1 de los locales en los minutos finales del encuentro.

La UD Santa Marta saltó al césped con Saldaña en portería; Diego Alonso, Hugo Villardón, Razvan y Puyi en defensa; Cascón, Santos y Chopi en la medular; y con Galván, Coque y Gabi como jugadores más adelantados.

El cancerbero Saldaña sostuvo al Santa Marta en la primera mitad, aunque el Atlético Tordesillas se iba con ventaja al descanso (1-0). Los tormesinos igualarían el duelo a quince minutos para el final con un gol de penalti de Martín Galván.

Pero le duró poco la alegría al Santa Marta. Solo seis minutos después, Chatún servía el 2-1 en bandeja a Dani Díez y el Atlético Tordesillas daba el golpe definitivo para quedarse con los tres puntos.