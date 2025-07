En Unionistas lo tienen claro: “La base de un equipo siempre es mantener la portería a cero”

Unionistas sigue con su ronda de presentaciones y en este caso llegó el turno de Farru y Aleix Gorjón. Los dos centrales tienen claro que se empieza la casa por los cimientos y dejar la portería a cero como clave.

Aleix Gorjón. “Desde el primer día lo vi en el entreno, a mí me gusta que sea un equipo físico, que somos jóvenes y tenemos piernas. Eso es importante en la categoría. La base de un equipo siempre es mantener la portería a cero y con el buen juego llegarán los goles. Tenemos buenos jugadores atrás. He venido varias veces a ver el ambiente y me gusta lo que se genera aquí, es algo diferente”.

Farru. “Estoy de acuerdo con lo que has dicho tú y lo que ha dicho Aleix, se ha visto que los primeros fichajes son de atrás y tener esos conceptos. Si dejas portería a cero, vas a puntuar sí o sí. Unionistas es un buen sitio para seguir creciendo como futbolista y cuando me llamaron vi que iba a ser un equipo joven. Veo al equipo motivado y de hacer cosas bonitas. Estuve hablando con Jon Rojo y con Losada y me hablaron muy bien. Me han contado y he visto vídeos, creo que el equipo que venga va a tener muy difícil llevar los tres puntos y la afición es muy pasional y muy cercano. Quiero vivirlo ya desde dentro”.