Unionistas da un salto en la tabla y sale a la zona de permanencia en Primera RFEF

Alegría en Unionistas. Por la victoria ante el Talavera y por salir de los puestos de descenso. Los de Mario Simón son decimosegundos, con 15 puntos, y ya aventajan en dos puntos a la zona roja en la que está el Guadalajara.

En puestos de descenso, además del Guadalajara con 13 puntos, también están el Talavera y el Ourense con 12, el Cacereño con 11 y el Arenteiro con 10 puntos.

El equipo salmantino volverá al verde el próximo viernes. Los de Mario Simón abren la jornada número 13 de la Primera RFEF con la visita del Real Madrid Castilla (21:15 horas en el estadio Reina Sofía).