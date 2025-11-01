Unionistas mide su rugido con el filial del Athletic

Siete puntos de los nueve últimos en juego. Unionistas quiere prolongar su buen estado de forma y salir de la zona roja de la clasificación. Los charros se ven las caras este sábado, a las 16 horas en Lezama, contra el filial del Athletic Club.

La atención se encuentra en solventar el problema en el lateral izquierdo. Raúl Prada es baja por una ciática y Palmero está apartado por el caso FIFA. “Jan Encuentra es alternativa y tenemos varias situaciones más como Farru o como la de Hugo. Cuando uno está con esta situación, con ambas bajas, hay que buscar soluciones internas”, explica Mario Simón.

El entrenador blanquinegro tampoco podrá contar con los centrales Ramiro y Álvaro Santiago, por lo que llega muy corto de efectivos en la retaguardia.

Unionistas marcha decimosexto, en zona de descenso, con 10 puntos. Por su parte, el Bilbao Athletic es penúltimo con un punto menos.

“Estamos ante una de las mejores canteras de España. Está en esa dinámica negativa que todos los equipos la cogen durante la temporada. Hemos analizado muy bien sus partidos porque hay partidos en los que han hecho muchos méritos. Ir a Lezama no es más fácil que ir a Tenerife”, concluye Mario Simón.