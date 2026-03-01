Unionistas, a dos puntos del playoff de ascenso a Segunda División

La clasificación de la Primera RFEF está muy apretada del tercer puesto al decimoprimero. Cuatro puntos entre todos y en juego tres puestos para disputar el playoff de ascenso a Segunda División.

Unionistas, con su empate en el minuto 105 ante el Cacereño, se coloca décimo en la tabla clasificatoria y suma diez de los últimos doce puntos en juego. Los blanquinegros están igualados a 37 puntos con el Barakaldo y el Racing Ferrol.

La próxima jornada, Unionistas se medirá a un rival directo: el Pontevedra. Los granates son terceros con 41 puntos, cuatro más que el equipo de Mario Simón. El choque se disputará el domingo, a las 16 horas, en Pasarón.