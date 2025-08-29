Unionistas recibe la visita arbitral para explicar las nuevas reglas de juego
El colegiado Néstor Holgueras estuvo presente en el estadio Reina Sofía con los pupilos de Oriol Riera
Los jugadores de Unionistas recibieron una charla sobre las nuevas reglas de juego en vísperas del inicio de la competición en Primera RFEF.
El colegiado Néstor Holgueras estuvo presente en el vestuario del estadio Reina Sofía para explicar todas las normas, la nueva introducción del VAR y atender las dudas de los jugadores de Unionistas.
Durante más de una hora, el colegiado estuvo presente en las instalaciones del estadio Reina Sofía en una toma de contacto muy productiva.
