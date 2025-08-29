Unionistas recibe la visita arbitral para explicar las nuevas reglas de juego

Los jugadores de Unionistas reciben una charla arbitral por parte de Néstor Holguera

Los jugadores de Unionistas recibieron una charla sobre las nuevas reglas de juego en vísperas del inicio de la competición en Primera RFEF.

El colegiado Néstor Holgueras estuvo presente en el vestuario del estadio Reina Sofía para explicar todas las normas, la nueva introducción del VAR y atender las dudas de los jugadores de Unionistas.

Durante más de una hora, el colegiado estuvo presente en las instalaciones del estadio Reina Sofía en una toma de contacto muy productiva.