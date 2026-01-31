Victoria del Albense FS y derrota del Salamanca FS

La jornada de Segunda B de fútbol sala tuvo una de cal y una de arena para los equipos charros. El Albense FS venció por 2-3 en la pista de 5 Coruña FS y el Salamanca FS cayó ante ADC Lugo Sala.

Los verdes saltaron muy fuertes en Coruña a la pista y se pusieron por delante con goles de Juan Diego y Álvaro Morales. Sin embargo, los locales empataban tras el descanso. Álvaro Caminero fue decisivo con un tanto en el minuto 34 para poner el definitivo 2-3.

Peor le fueron las cosas al Salamanca FS. Los charros cayeron en La Alamedilla en un duelo por el playoff ante el ADC Lugo Sala por 1-3. Dani Montes fue el anotador del equipo salmantino.