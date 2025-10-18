Victoria del Salamanca CF UDS B y derrota del Helmántico en Regional de Aficionados

El filial del Salamanca CF UDS logró una cómoda victoria en Las Pistas ante el Betis. Los de Óscar Albo se impusieron por 3-0 al equipo vallisoletano en la Regional de Aficionados. Asier abrió el marcador a la media hora de juego e Iker Ronaldo y Jaime González mataron el partido en la segunda mitad.

Peor le fueron las cosas al Helmántico. Los verdes cayeron por 2-1 en casa del Laguna. Jesús González empataba en el minuto seis de la segunda mitad, pero los locales golpeaban al momento para establecer el tanto de la victoria.

Este domingo se jugarán dos partidos más con representante charro. El Ciudad Rodrigo visita a las doce de la mañana al Sariegos del Bernesga y el Béjar Industrial recibe, a partir de las 16:45 horas en Mario Emilio, al Cubillos.