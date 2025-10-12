Victoria del Salamanca FF y derrota del Navega en Tercera RFEF

Las de María Gordo se sitúan segundas, a tres puntos del Villa de Simancas

El Salamanca Fútbol Femenino se enfrenta al Capiscol en Municipal Vicente del Bosque

El Navega fue el primero de los equipos charros en saltar al verde esta jornada. Las escolares cayeron por un claro 0-4 en el Municipal Vicente del Bosque ante el Parquesol.

El domingo llegó el turno del Salamanca Fútbol Femenino. El equipo de María Gordo venció por 1-2 en casa del Atlético Lince y lo hizo con remontada. Las locales se adelantaron a los nueve minutos y al Salamanca FF le tocó vivir en el alambre para llevarse los tres puntos con un doblete de María Martín.

Con esta victoria, el Salamanca FF se coloca en segunda posición a tres puntos del líder Villa de Simancas. Por su parte, el Navega sigue séptimo y en media tabla con seis puntos de doce posibles.

