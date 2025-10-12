Victoria del Salamanca FF y derrota del Navega en Tercera RFEF

El Navega fue el primero de los equipos charros en saltar al verde esta jornada. Las escolares cayeron por un claro 0-4 en el Municipal Vicente del Bosque ante el Parquesol.

El domingo llegó el turno del Salamanca Fútbol Femenino. El equipo de María Gordo venció por 1-2 en casa del Atlético Lince y lo hizo con remontada. Las locales se adelantaron a los nueve minutos y al Salamanca FF le tocó vivir en el alambre para llevarse los tres puntos con un doblete de María Martín.

Con esta victoria, el Salamanca FF se coloca en segunda posición a tres puntos del líder Villa de Simancas. Por su parte, el Navega sigue séptimo y en media tabla con seis puntos de doce posibles.