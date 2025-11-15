Victoria de la UD Santa Marta y empates de Guijuelo y Unionistas B

La Unión Deportiva Santa Marta sumó tres puntos muy importantes en Los Dominicos. Los de Mario Sánchez vencieron por 0-1 a La Virgen del Camino con un gol de Chopi en el minuto 12. Además, los locales jugaron en inferioridad desde el minuto treinta y acabaron con nueve jugadores en los minutos finales. Saldaña, con dos intervenciones en la segunda mitad, muy destacado.

El Guijuelo empató a cero ante el filial del Mirandés. Los chacineros tuvieron sus mejores ocasiones en la cabeza de Santa y en un remate de Álex García. En los diez minutos finales, los guijuelenses jugaron en inferioridad por la expulsión de José Ruiz.

También sumó un punto Unionistas B. Pero fue insuficiente por lo visto en el terreno de juego. El filial blanquinegro dominó y tuvo las mejores ocasiones ante el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, pero no puntería. Cañedo, Mellado y Miki estuvieron a punto de dar el triunfo a Unionistas B, que tuvo que conformarse con el 0-0 inicial.