Victorias del Guijuelo y el Santa Marta en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo duerme líder en el grupo octavo de la Tercera RFEF. Los chacineros vencieron por 1-2 ante el Palencia Cristo Atlético en un duelo que se le complicó en los minutos finales. Los goles de Kike López y Álex García ponían la victoria muy cerca de los chacineros, pero el Palencia Cristo Atlético recortó diferencias en el minuto 82. En el minuto 88, los locales fallaban un penalti y el pitido final hace dormir al Guijuelo líder.

La Unión Deportiva Santa Marta endosó una manita al Becerril en el Alfonso San Casto. El equipo de Mario Sánchez se adelantó a los veinte minutos con un gol de Villardón y bordaron su juego en la segunda mitad del choque con un golazo de Galván, un tanto de David Martín, otro de Coque y el definitivo del Richardson.

El filial de Unionistas empató a cero en Los Barreros ante el Villaralbo. Los charros tuvieron una buena ocasión por medio de Marrero en la primera mitad, aunque tuvieron que jugar con uno menos desde el minuto 70 por doble amarilla a Josito. En los veinte minutos finales, y los diez extra de añadido, Unionistas B aguantó el 0-0.