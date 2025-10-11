Victorias de Salamanca FS y Albense FS

Buena jornada para el Salamanca Fútbol Sala y el Albense Fútbol Sala. Los dos equipos charros lograron los tres puntos en la Segunda División B.

Los capitalinos fueron los primeros en jugar. El equipo dirigido por Chema Sánchez se impuso 7-2 al Xove FS en el Pabellón Municipal de Santa Marta.

A pesar del gol inicial visitante, los salmantinos voltearon al 4-1 al descanso. Y, en la segunda mitad, mataron el partido con tres tantos más. Cristian Bernal, Ballano y Dani Chino hicieron dobletes y Moreiro marcó también su gol.

El Albense FS ganó a domicilio al Guardo FS (2-4). Y lo hizo con remontada en los minutos finales. Los verdes perdían 2-1 y un gol de Juan Diego, un autogol y el definitivo de Álvaro Morales cerraron la victoria albense.