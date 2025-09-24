Vilaró se aferra al “poco que perder, mucho que ganar” ante Valencia Basket

Perfumerías Avenida afronta este fin de semana la Supercopa de España de baloncesto femenino. Andrea Vilaró ejercerá por primera vez como capitana azulona en un gran torneo y reconoce de la dificultad de enfrentarse a Valencia Basket en semifinales.

¿Cómo llega el equipo a la Supercopa? “El objetivo principal es competir y competir bien. A partir de ahí, a ver dónde nos pone la competición. El equipo llega con muchas horas de trabajo y estas dos últimas semanas hemos estado mejorando, pero también nos queda un recorrido largo con Valencia, que tiene piezas del año pasado”.

Poco que perder, mucho que ganar. “Sí, sí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible con el plan de partido y a partir de ahí, la calidad individual de cada jugadora, habrá que contrarrestarla con mucho trabajo”.

Plan de partido. “No lo voy a decir mucho aquí. Estamos intentando encontrar una identidad y que las piezas encajen. Vamos a simplificar todo para que podamos hacer el planteamiento lo mejor posible para minimizar su cantidad individual”.