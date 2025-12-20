Villamayor disfruta con la Carrera Popular de Navidad

Villamayor de la Armuña organizó un año más la Carrera Popular de Navidad. Y, como no podía ser de otra forma, fue un éxito.

La organización optó por una inscripción gratuita para que todo aquel que quisiese disfrutar de la tarde haciendo deporte, tuviese la opción. Los participantes debían aportar, al menos, un kilo de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Villamayor.

A las cinco de la tarde se dio el pistoletazo de salida a la carrera adulta. Los atletas tuvieron que superar un trazado de 4.300 metros hasta llegar a la meta. Y a las seis de la tarde fue el turno de las diferentes carreras menores.

Carrera Popular de Navidad en Villamayor | Mateo G.J.

Los hermanos Regalado entraron con el mismo tiempo en la línea de meta. Crístofer fue el ganador con un tiempo de 14:08, calcado al de su hermano Nacho. Completó el podio David Ruano, que fue tercero con seis segundos más. En la prueba femenina, la ganadora fue María Isabel Sánchez, que completó el trazado en 17:04.