Flamenco local, Ajedrez, Mercado Medieval y el concierto de Marta Santos en la Plaza Mayor, entre la programación de este viernes

Este viernes la música vuelve a ser la gran protagonista de las Ferias y Fiestas de Salamanca con dos conciertos que prometen llenar de ritmo la ciudad. La jornada de actuaciones, que se enmarca dentro de la programación musical, arrancará con el grupo local Diego Jiménez y culminará con la esperada presentación de la cantante sevillana Marta Santos.

A las 20:30 horas, el parque Elio Antonio de Nebrija se vestirá de gala para recibir al grupo salmantino Diego Jiménez. Con una larga trayectoria a sus espaldas, la banda destaca por su fusión de flamenco, pop y salsa, creando un sonido único que les ha permitido tocar en una gran variedad de eventos. El público podrá disfrutar de una selección de sus mejores versiones y temas propios, demostrando el talento de esta formación local.

La noche continuará a las 22:00 horas en la Plaza Mayor, donde la joven promesa convertida en artista consolidada, Marta Santos, subirá al escenario. Con su voz deliciosa y una conexión prodigiosa con el público, la artista sevillana ha conquistado la industria musical en tiempo récord. Temas como 'Algo Sencillito', que fue triple disco de platino y reconocida como Mejor Canción Flamenca en los Premios Odeón 2024, o su primer LP 'Poquito a Poquito', disco de oro, son solo algunos de los hitos de su carrera. Sus más recientes sencillos, como 'La vida entera' y 'Contigo', continúan batiendo récords de reproducciones y ventas, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes del momento.

Además de la música, la agenda festiva está repleta de opciones para toda la familia: