El Patio Chico se llena de risas y acrobacias

El Patio Chico se ha llenado de risas y asombro con la actuación de la compañía Botproject, que ha presentado su espectáculo 'Collage' dentro del XIX Festival de Artes de Calle de las Ferias y Fiestas de Salamanca. La propuesta, recomendada para mayores de 4 años, ha sido un éxito entre el público familiar.

La obra, que ha combinado circo, acrobacias y mucho humor, ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos. Tres artistas han desafiado la gravedad con saltos, equilibrios y trucos de manipulación de objetos. La trama se ha centrado en la rebelión de los acróbatas contra su propia regidora, que ha luchado por mantener el guion.

Esta lucha por el control se ha convertido en un festival de situaciones cómicas y locas que han deleitado a los asistentes. Los acróbatas han creado su propio espectáculo, demostrando que el ingenio y el humor son el 'collage' perfecto para un show inolvidable. El público, entregado, ha premiado el espectáculo con un caluroso aplauso.