La biblioteca de Guijuelo suma nuevas incorporaciones para todos los públicos

La Biblioteca Municipal David Hernández de Guijuelo ha incorporado 120 nuevas publicaciones destinadas a todos los públicos, con el objetivo de seguir ampliando y actualizando su oferta lectora.

Del total, 65 títulos están dirigidos a adultos, 4 al público juvenil y 55 al infantil, reforzando especialmente la literatura para los más pequeños.

Entre las novedades destacan novelas de distintos géneros como intimista, romántica, histórica y negra para adultos, así como nuevos títulos infantiles y juveniles como “Mamá, ¿por qué me porto mal?”, “La bruja en la torre”, “Maggie Sparks” y “Bajo la puerta de los susurros”.