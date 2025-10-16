El 047 será el número de teléfono gratuito para resolver dudas sobre ayudas, acceso, rehabilitación o alquiler de viviendas en España

El sector de la vivienda en España se prepara para un "auténtico cambio de paradigma", tal y como ha desgranado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha anunciado ante el Pleno del Congreso de los Diputados la inminente puesta en marcha del número de teléfono 047, un canal de atención al ciudadano unificado, gratuito y accesible para resolver cualquier duda sobre ayudas, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o programas del Ministerio.

La elección del número 047, cuya petición formal ya se ha realizado a Transformación Digital y será elevada al Consejo de Ministros, no es casual. Coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada y manda a los poderes públicos evitar la especulación. Rodríguez destacó que se trata de poner “el dato público al servicio del interés general”.

La comparecencia de la ministra sirvió para desgranar los tres grandes ejes del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que aspira a ser "la herramienta con la que queremos levantar, de una vez por todas, el quinto pilar del Estado del Bienestar".

El Plan se basa en una inversión "sin precedentes" de 7.000 millones de euros y se articula en torno a cinco grandes objetivos:

Incrementar el parque de vivienda asequible, con protección permanente. Rehabilitar el parque construido con criterios de eficiencia y accesibilidad, e impulsar la regeneración urbana y rural. Reducir la edad de emancipación joven. Rebajar el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Revertir las zonas de mercado tensionado.

La reducción de la edad de emancipación, que se mantiene estancada desde hace 25 años, es uno de los focos principales. El Plan reforzará las medidas para los jóvenes, incluyendo: