Más de 20.000 alumnos y 2.230 docentes participan en proyectos de innovación educativa en Castilla y León

Un total de 2.230 docentes y más de 20.000 alumnos de la Comunidad han participado durante el curso escolar 2024-2025 en alguno de los 14 Proyectos de Innovación Educativa (PIE) impulsados por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación. Estas iniciativas están orientadas a transformar la práctica pedagógica, potenciar las competencias digitales del alumnado y fomentar su bienestar integral.

Educación digital, creatividad y tecnología

En el marco de la línea dedicada a potenciar la tecnología y la creatividad en las aulas, se han desarrollado proyectos como:

Filma’ y ‘Sintoniza’, presentes en 18 centros educativos cada uno, con la participación de 100 docentes y 1.000 alumnos por proyecto. El primero promueve la alfabetización audiovisual a través de la creación de cortos y vídeos; el segundo convierte la radio escolar en herramienta educativa.

‘LAB IA’, que ha acercado los fundamentos de la inteligencia artificial a 1.000 alumnos de 18 centros, guiados por 80 docentes.

‘Inclubot’, en el que también han participado 1.000 escolares de 18 centros, trabajando en robótica inclusiva con propuestas que fomentan la participación del grupo y la atención a la diversidad.

‘Cansat’, un reto científico en el que estudiantes diseñan, construyen y lanzan pequeños satélites del tamaño de una lata, promovido por la Agencia Espacial Europea dentro del enfoque STEAM.

Formación docente e innovación metodológica

El PIE ‘Observa_Acción’ ha contado con la participación de 1.000 docentes, que han realizado estancias breves en otros centros educativos para observar buenas prácticas y reflexionar sobre su propia labor, generando una cultura de aprendizaje profesional colaborativo y continuo.

Además, el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) ‘Innova’ ha permitido que 150 docentes trabajen en metodologías activas para el desarrollo de la competencia lingüística en todas las áreas del currículo. Por su parte, ‘Internacionaliza e Innova’ ha impulsado la apertura de 22 centros a proyectos europeos y hermanamientos escolares, con la participación de 200 profesores.

Escuelas inclusivas, rurales, creativas y saludables

Otros proyectos han apostado por la mejora de los espacios y del entorno de aprendizaje:

Espacios flexibles de formación y aprendizaje’, presentes en 22 centros con 200 docentes, han transformado las aulas en entornos versátiles y colaborativos adaptados al alumnado.

El PIE ‘La escuela rural: una escuela de vida’, con 18 centros y 200 docentes, ha puesto en valor el potencial pedagógico del entorno rural como fuente de aprendizaje.

Las ‘Rutas literarias’ han fusionado literatura, territorio y aprendizaje experiencial con la participación de 200 docentes de la Comunidad.

El proyecto ‘Creatividad y bienestar emocional’ ha implicado a 400 docentes en 18 centros que exploran cómo la expresión artística mejora el bienestar del alumnado.

Finalmente, el programa ‘Escuelas saludables’ ha promovido la integración de la educación física, la alimentación equilibrada y la salud mental en 40 centros, con 400 docentes y 10.000 alumnos implicados.