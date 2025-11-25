El 20% de las personas que trabajan en la Administración del Estado conoce a una compañera víctima de violencia de género

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León se suma un año más al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy bajo el lema “Todas las violencias duelen, todas deben terminar”.

El sindicato alerta sobre la situación de las mujeres trabajadoras en la Administración General del Estado (AGE), destacando que el 20% del personal conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género. La cifra, extraída de una encuesta aleatoria a 1.000 empleados de distintos sectores de AGE en España, refleja una realidad preocupante: centenares de funcionarias y trabajadoras laborales viven situaciones de violencia en silencio.

Los resultados del estudio evidencian también la falta de conocimiento sobre protocolos de actuación: más del 80% de los encuestados desconoce o no tiene constancia de medidas de protección y movilidad para víctimas de violencia de género en su lugar de trabajo. Según CSIF, esto demuestra un déficit de formación, difusión y aplicación de las medidas existentes, incluidas las contempladas en el IV Plan de Igualdad.

Asimismo, solo el 18% considera suficientes las medidas actuales de protección laboral, y un 66% reclama protocolos específicos como movilidad, reserva de puesto, flexibilidad laboral o apoyo psicológico para las víctimas. El sindicato advierte que estas carencias se suman a la brecha salarial de género, con mujeres que perciben un 10% menos que sus compañeros, y un 47% de las encuestadas considera que ser mujer perjudica sus oportunidades laborales y de promoción.

CSIF exige a todas las administraciones y empresas privadas medidas urgentes, concretas y estructurales, incluyendo la creación de la figura del delegado sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género, que pueda detectar, canalizar y dar seguimiento a los casos de violencia machista.

La central sindical recuerda además la gravedad de la violencia de género en España, con 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, y reclama un mayor compromiso social e institucional, así como el refuerzo de la política de “tolerancia cero” frente a cualquier agresión.

En el marco de la negociación colectiva con el Ministerio de Función Pública, CSIF trabaja en la implantación de medidas de igualdad y no discriminación: publicación de planes de igualdad y protocolos contra acoso sexual, registro de planes, corrección de la brecha de género, y protocolos de prevención y actuación frente al acoso y vulneraciones de la libertad sexual. Además, solicita recursos adecuados en los juzgados especializados en violencia de género y medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para personas LGTBI+.

CSIF subraya que estas iniciativas son esenciales para proteger a las trabajadoras, garantizar la igualdad y construir un entorno laboral libre de violencia y discriminación.