Hasta 4.500 euros al mes para proyectos de vivienda y apoyo a personas con discapacidad

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a promover proyectos de vivienda y apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad. Estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas dentro del itinerario integrado de inclusión sociolaboral para este colectivo, así como medidas complementarias de apoyo.

El objetivo principal de la convocatoria es favorecer la autonomía personal y la plena integración en la comunidad de las personas con discapacidad, mediante la financiación de gastos derivados tanto de la gestión de viviendas como de los servicios de acompañamiento necesarios. Los proyectos deberán ofrecer recursos de alojamiento vinculados a los itinerarios de inclusión, con especial atención al fomento de la independencia y la participación social.

Las cuantías de las ayudas variarán en función del número de plazas disponibles en cada vivienda, con una asignación máxima de 900 euros mensuales por plaza y un tope total de 4.500 euros al mes para inmuebles con cinco plazas.

Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), el plazo para presentar solicitudes se abrirá mañana y permanecerá activo durante todo el periodo de vigencia de la convocatoria. Con esta medida, la Junta refuerza su compromiso con la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la comunidad.