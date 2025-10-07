Más de 44 Millones de euros en inversiones: Salamanca impulsa la logística, la vivienda y la mejora de barrios

El Ayuntamiento de Salamanca y sus entidades adscritas han movilizado una inversión récord de 44.185.962 euros en lo que va de ejercicio 2025. Esta inyección económica se centra en áreas prioritarias como el desarrollo logístico, la renovación de infraestructuras básicas (como las redes de agua), la mejora de la accesibilidad en el centro, la modernización de los barrios, la actualización de las instalaciones deportivas y la construcción de vivienda pública.

Este esfuerzo inversor se desglosa en 16.804.782 euros en obras ya ejecutadas por el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) y Zaldesa, y 27.381.180 euros en obras que ya han sido adjudicadas.

Entre los proyectos que se encuentran actualmente en fase de ejecución, destacan la construcción de 55 viviendas protegidas de alquiler en Pizarrales, sumándose a las 48 ya culminadas y sorteadas en Capuchinos para personas mayores o con movilidad reducida.

En cuanto a urbanismo e infraestructuras, se está llevando a cabo el tratamiento de la plataforma superior del Cerro de San Vicente, la instalación del ascensor de las escaleras de La Riojana para mejorar la accesibilidad, y una importante renovación de las redes de abastecimiento de agua que llegará a 69 calles de diez barrios. También se trabaja en la finalización de la Avenida de Salamanca con la urbanización del PERI 7 (entre Regato del Anís y Río Jordán).

Una parte significativa de la inversión se destina a la mejora de instalaciones deportivas, incluyendo la renovación de vestuarios y asientos del pabellón de Würzburg, así como actuaciones en el pabellón Lazarillo y el polideportivo Río Tormes.

Además, un proyecto clave para el futuro económico de la ciudad es la construcción de las infraestructuras de descarga, trasiego y almacenamiento de graneles en el Puerto Seco, que ha sido recientemente adjudicado con una inversión de 12,3 millones de euros.

Esta última obra subraya el compromiso del Consistorio con el desarrollo de Salamanca como nodo logístico estratégico.