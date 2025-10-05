Más de 800.000 euros para cambiar 280.000 metros cuadrados del río Tormes en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca licita las obras para la restauración completa de unos de los tramos del río Tormes, el comprendido entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés. Unas actuaciones que tendrán un precio de 679.116 euros, 821.730 euros con IVA.

El 30 de noviembre de 2024, la capital del Tormes se encontraba un paso más cerca del proyecto denominado ‘Proyecto de Restauración Paisajística y Acondicionamiento Medioambiental del entorno natural del río Tormes para uso recreativo y turístico entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés’, donde la Confederación Hidrográfica del Duero daba el visto bueno para la realización del mismo.

El pasado 1 de julio, también se anunciaban algunos de los cambios que tendría antes de ser licitado donde se encontraba desde un mirador embarcadero en el Parque Nebrija hasta un pantalán.

Zona de actuación en el río Tormes

Entre las actuaciones que se realizarán estarán la mejora de la caminabilidad y accesibilidad de ambos márgenes y del arroyo del Zurguén, cuyas sendas se van a convertir en rutas turísticas y deportivas para la ciudadanía. Como es lógico, reforzar las especies autóctonas de Salamanca también se ha planteado, realizando diferentes intervenciones en la jardinería.

Por otro lado, también destaca la renovación del alumbrado público, haciendo que las zonas sean totalmente seguras para caminar a cualquier hora y actuando únicamente en los senderos que discurren por las diferentes pistas deportivas.

El plazo de ejecución será de cuatro meses, en los que el cambio que dará el Tormes será absoluto y donde salmantinos y salmantinas de todas las edades podrán disfrutar de las diferentes actuaciones.