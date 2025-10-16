Abierta la convocatoria para que los colegios de Salamanca se unan a la campaña de promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche

El Ministerio analiza las nuevas medidas para frutas y hortalizas como consecuencia del veto ruso. Foto de archivo

La Junta de Castilla y León ha abierto una nueva convocatoria para que los centros educativos de la Comunidad se sumen al Programa de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche, una iniciativa financiada con fondos europeos (FEAGA) que busca promover hábitos de vida saludable entre los escolares. La orden que rige esta campaña ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

El programa contempla el reparto gratuito de productos hortofrutícolas y lácteos durante el segundo semestre del curso escolar. La convocatoria está dirigida a todos los centros que impartan enseñanzas desde el 2º Ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, incluyendo Formación Profesional y Educación Especial.

Fomento de huertos escolares y visitas al campo

Más allá del reparto de alimentos, la iniciativa exige el desarrollo de actividades complementarias, tanto presenciales como en línea, con el objetivo de concienciar a los alumnos sobre la importancia de estos productos en una dieta equilibrada. Estas actividades incluyen:

Suministro de materiales para la creación o cuidado de huertos escolares .

Visitas guiadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o empresas envasadoras y transformadoras.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 7 de noviembre. Los centros interesados deben cumplimentar la instancia a través de la Sede Electrónica de la Junta, adjuntando la información del centro, los datos del responsable y una declaración responsable con el número de alumnos participantes, además del plan de actividades complementarias.

Dos programas adicionales para acercar el sector primario

Esta estrategia, desarrollada conjuntamente por las consejerías de Sanidad, Educación y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se complementa con otros dos programas destinados a acercar el sector primario al alumnado:

'Agricultores y Ganaderos del Futuro': Dirigido a los mismos niveles educativos, prevé la creación y mantenimiento de huertos escolares (con asesoramiento y suministro de herramientas), así como la organización de visitas a explotaciones y cooperativas agroalimentarias. 'Cadena de Valor Joven': Orientado a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, se desarrollará a través de talleres, charlas, experiencias online y presenciales, y la participación activa en proyectos (concursos y desafíos) relacionados con la cadena alimentaria.

En la anterior convocatoria, que contó con una dotación de 557.000 euros, más de 140.000 alumnos de 629 centros se beneficiaron del programa, con un reparto de 176.400 kilogramos de peras, manzanas y zanahorias, y 135.400 litros de leche.