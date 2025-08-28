Abierto el plazo de inscripción para el homenaje a centenarios y bodas de oro en Salamanca

Homenaje por las bodas de oro en la Semana de Oro de los Mayores en una edición anterior

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional homenaje que se realiza anualmente a las personas centenarias y a los matrimonios que celebran sus bodas de oro. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 9 de septiembre.

Para el homenaje a las personas centenarias, es necesario estar empadronado en la capital y cumplir 100 años en 2025 o haberlos cumplido con anterioridad sin haber participado aún en este acto. Los solicitantes deberán presentar una breve historia personal, una fotocopia del DNI y rellenar el formulario de inscripción. El homenaje se llevará a cabo durante el mes de octubre.

Por su parte, los matrimonios que conmemoran su 50 aniversario también en 2025 y estén empadronados en la ciudad pueden participar en el acto. Para ello, deben presentar una fotocopia del DNI de ambos cónyuges y del libro de familia, junto con la correspondiente inscripción.

Este homenaje también tendrá lugar en el mes de octubre. Las inscripciones para ambos eventos pueden realizarse en los centros de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes.