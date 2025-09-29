Abierto el plazo de inscripción para la VIII edición del Máster Oficial en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea

La Consejería de Educación, dirigida por Rocío Lucas, ha iniciado el plazo de inscripción para la octava edición del Máster Oficial en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea, impartido por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCYL). El programa de posgrado ofrece 15 plazas y se desarrollará de forma presencial entre enero y noviembre del próximo año en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El Máster tiene como misión fundamental formar a futuros artistas en el desarrollo de metodologías y formas personales de concebir la escena, consolidándose como un referente académico en el ámbito escénico nacional.

Uno de los principales atractivos del programa es su heterogéneo y acreditado equipo docente, que reúne a figuras de la danza, el teatro, la filosofía y la creación contemporánea. Entre los profesionales que impartirán clases magistrales se encuentran:

Coreógrafos y teóricos de la danza: Luz Arcas, María Cabeza de Vaca, Paz Rojo y Roberto Fratini.

Filósofos y ensayistas: Santiago Alba Rico, José Manuel Chillón y Fernando Castro Flórez.

Autores y poetas: Ángela Segovia, Davide Carnevali y Manuel Forcano.

Creadores escénicos: Tanya Beyeler y Pablo Gisbert, fundadores de El Conde de Torrefiel.

Otros especialistas: La antropóloga y ecóloga Yayo Herrero, y el artista sonoro Fran Cabeza de Vaca.

El claustro se completa con otros profesionales destacados como Lucía Carballal, Carla Boserman, Alberto Odériz, Javier Hernando y Elisabet Castells.

El programa, estructurado en seminarios y sesiones magistrales, incluye un completo módulo de Prácticas externas. Además, ofrece al alumnado la oportunidad de participar en una residencia artística en formato de laboratorio, que se celebra anualmente en un municipio del medio rural de Castilla y León.

Como adelanto a la apertura del Máster, la ESADCYL acogerá los días 28 y 29 de octubre el seminario ‘Dramaturgias del color’, a cargo de la reconocida directora de escena y escenógrafa Marta Pazos. En este taller, Pazos compartirá su metodología y referentes pictóricos sobre la plástica escénica.

Los interesados en cursar este título, que es el único Máster oficial de posgrado impartido por una escuela de arte dramático en España, pueden formalizar su candidatura en la web de la ESADCYL. El plazo de inscripción para presentar el formulario de preinscripción estará abierto hasta el próximo 6 de noviembre.